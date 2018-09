Lentidão na Castello Branco é de 35 quilômetros Os motoristas que trafegam neste momento em direção a São Paulo encontram 35 quilômetros de lentidão na Rodovia Castello Branco. De acordo com a Viaoeste, concessionária que administra a via, dois pontos concentram essa morosidade - um, de 10 quilômetros, entre os quilômetros 65 e 55, e outro, com 25 quilômetros, desde o quilômetro 53 até o quilômetro 28. O motivo em ambos os casos é o grande número de carros que retornam à capital paulista, depois do feriado prolongado de Corpus Christi. Outra estrada com problemas é a rodovia Régis Bittencourt, no interior de São Paulo. Durante a tarde, um acidente envolvendo um caminhão e um carro provocou a interdição parcial da rodovia, na altura do quilômetro 354, em Miracatu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os veículos já foram removidos, mas o reflexo são 20 quilômetros de morosidade, tanto em direção a Curitiba como para quem vem para São Paulo, devido ao excesso de movimento. Não há ainda previsão para a normalização. Já o Sistema Anchieta-Imigrantes continua sem grandes entraves para quem foi aproveitar o feriado prolongado no litoral. Conforme a Ecovias, responsável pelas duas estradas, morosidade maior apenas na antiga Rodovia dos Imigrantes, mas sem pontos de parada. Dos cerca de 270 veículos que viajaram para a Baixada nos últimos dias, 249 mil já voltaram para São Paulo, sendo 8.780 na última hora. O esquema de subida deve ser mantido até 22 horas, dependendo da movimentação. A descida é feita apenas pela pista sul da Rodovia Anchieta. O retorno a São Paulo acontece pela antiga e pela nova Imigrantes e pela pista norte da Anchieta.