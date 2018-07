Lentidão na Marginal do Pinheiros passa dos 18 km O tráfego de veículos estava muito complicado por volta das 9h30 de hoje na pista sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros. O excesso de veículos causou um congestionamento em quase toda a extensão da via, que tem 22,5 quilômetros de percurso. O engarrafamento chegava a mais de 18 quilômetros na pista expressa, no trecho entre as Pontes Transamérica e Castello Branco. Com o trânsito lento, os veículos que seguiam pela Marginal do Tietê também foram afetados. A pista expressa, sentido Castello Branco, acumulava quase 16 quilômetros de trânsito carregado, indo da Ponte do Piqueri até a Ponte Aricanduva. A situação também era complicada na pista local, que somava quase 15 quilômetros de lentidão entre a Ponte do Piqueri e Hospital da Vila Maria.