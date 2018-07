Lentidão na Marginal do Tietê ultrapassa 12 km A lentidão na Marginal do Tietê é de pouco mais de 12 quilômetros no final da tarde deste sábado, 19, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). No sentido Castello Branco, há morosidade de 1 km na pista local, entre as pontes do Limão e Júlio de Mesquita Neto e de 3,2 km na pista expressa, entre a Ponte do Limão e a Rua Massinet Sorcinelli.