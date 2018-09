Lentidão no trânsito bate recorde do ano Na véspera do feriado, por duas vezes o recorde de congestionamento do ano na capital paulista foi quebrado. A primeira vez foi às 18h30, com 207 km de lentidão. Na sequência, às 19 horas, esse índice subiu para 221 quilômetros. Meia hora depois, uma em cada cinco vias monitoradas ainda apresentava lentidão. A média para o horário é de 100 quilômetros. A estimativa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) era de que mais de 1,6 milhão de veículos deixassem a capital ontem. O índice histórico de lentidão ainda é de 10 de junho de 2009, com 293 km de engarrafamento.