Lentidão persiste em algumas rodovias de SP Por volta das 11h30 desta quinta-feira, 23, algumas rodovias paulistas ainda registravam lentidão. Na Rodovia Fernão Dias, o tráfego era lento do quilômetro 22 ao 43, região de Atibaia, e do quilômetro 46 ao 53, na região de Bragança Paulista, ambas no sentido Minas. A Rodovia Presidente Dutra estava congestionada no trecho de Taubaté, do quilômetro 119 ao 117, sentido Rio de Janeiro.