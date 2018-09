Lentidão pode bater recorde em São Paulo nesta tarde

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 15 horas, a cidade tinha 203 quilômetros de congestionamento. O recorde de trânsito - 207 quilômetros de vias congestionadas - de 2010 foi registrado no dia 19 de março, às 19 horas.

O pior ponto estava na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, na pista expressa. A via tinha 15,3 quilômetros de lentidão da Ponte do Jaguaré até a Ponte Transamérica.

Rodízio

Devido ao alto índice de lentidão, o rodízio municipal de veículos na capital paulista está suspenso a partir das 17 horas de hoje.

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes (SMT), o rodízio continua valendo normalmente para veículos pesados, assim como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Fretados.

A Operação Horário de Pico será retomada amanhã a partir das 7 horas.