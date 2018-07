Leonardo abre caminho para volta de Beckham ao Milan

Beckham, que havia sido emprestado de janeiro a junho pelo Milan ao LA Galaxy, enfrentou seu antigo time no domingo. Antes da partida, ele visitou o time milanês.

O meia inglês disse na semana passada que esperava passar mais seis meses emprestado a algum clube europeu, no ano que vem, para provar ao técnico da seleção inglesa, Fabio Capello, que está preparado para disputar a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.

Leonardo, que recentemente substituiu Carlo Ancelotti como técnico do Milan, se mostrou aberto a essa transferência.

"David teve e ainda tem uma boa relação com todos nós. Ele foi muito útil quando vestiu a nossa camisa", disse o ex-jogador brasileiro em declarações ao site oficial do Milan (http://acmilan.com).

"David é sem dúvida um jogador muito inteligente, e não há nada estranho em dizer que ele pode voltar aos meus planos, porque ele pode jogar em qualquer sistema."

Beckham voltou a disputar a Major League norte-americana na quinta-feira, na vitória de 3 x 1 do Galaxy sobre o New York Red Bulls. Acabou sendo vaiado pela torcida.

Sua atuação no domingo contra o Milan foi a primeira jogando em casa desde sua polêmica decisão de ampliar o empréstimo para que ele disputasse a primeira metade da temporada norte-americana. O ex-capitão da seleção da Inglaterra teve que ser escoltado por forças de segurança depois de ser fortemente vaiado no jogo amistoso.

