Leonardo pede em casamento namorada apresentadora de TV ao vivo

Anna, que estava apresentando a cobertura do sorteio na Suíça, falava com Leonardo sobre o emparelhamento do PSG contra o Barcelona nas quartas de final, quando ela perguntou se o brasileiro tinha alguma pergunta a fazer para o painel de comentaristas no estúdio.

O ex-jogador e ex-técnico do Milan e da Inter de Milão aproveitou a oportunidade, e disse: "Ana, você quer casar comigo?", claramente surpreendendo a apresentadora.

Leonardo, que já tem um filho com Anna, continuou enquanto todos no estúdio davam risada.

"Você quer se casar comigo? Você tem que me responder agora. Estou esperando por sua resposta. Não é tão difícil", insistiu.

Chocada, mas sorrindo, a apresentadora falou: "OK ... Vamos ver."

Ao ir para o comercial, seu microfone continuou ligado, ela ficou se abanando com um pedaço de papel e disse: "Ele ficou louco."

Cinco anos atrás, o então treinador da França Raymond Domenech fez um pedido semelhante, pedindo a mão da apresentadora de TV francesa Estelle Denis, em uma entrevista ao vivo, minutos depois de a seleção ser eliminada na primeira fase da Euro 2008, com uma derrota por 2 x 0 contra a Itália.

(Reportagem de Terry Daley)