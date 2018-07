Leonardo Pereira, ex-Gol, será novo presidente da CVM

Com isso, Pereira, que será sabatinado pelo Senado Federal, deixa a vice-presidente de finanças e diretor de relações com investidores da Gol. A empresa aérea está definindo os detalhes finais para a indicação de um novo executivo para o cargo, segundo uma fonte na companhia.

Pereira já celebrou termo de compromisso com a autarquia. No início do mês, ele ofereceu pagar 200 mil reais para encerrar processso em que era investigado por, como diretor de relações com investidores da empresa aérea, não ter publicado fato relevante em julho do ano passado avisando sobre mudança de projeções de resultados da companhia .

O nome indicado pelo ministro Mantega surpreendeu profissionais do mercado, que esperavam que o novo presidente viesse do Colegiado da CVM ou da BM&FBovespa.

"Ele não tem formação técnica nem jurídica, o que pode ser um problema", disse uma fonte próxima à autarquia que preferiu não ser identificada. Pereira é engenheiro e economista.

O executivo ingressou na Gol em 2009. Também já foi diretor financeiro e de relações com investidores da NET Serviços.

Enquanto não assume o cargo efetivamente, o diretor Otavio Yazbek segue na presidência como interino. (Por Luciana Otoni em Brasília e Juliana Schincariol no Rio de Janeiro; edição de Aluísio Alves)