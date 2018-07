Leptospirose causa morte de idoso em São Roque A leptospirose, doença transmitida pela urina de ratos, foi a causa da morte de um homem de 66 anos, ocorrida domingo (3), em São Roque, a 64 km de São Paulo. Inicialmente, a causa do óbito havia sido anunciada como a dengue. Na quinta-feira (7), o resultado definitivo dos exames ficou pronto, confirmando a causa da morte. De acordo com o diretor de Saúde do município, Sandro Rizzi, houve erro no diagnóstico inicial, embora o paciente apresentasse quadro clínico compatível com a leptospirose, que tem alguns sintomas comuns aos da dengue.