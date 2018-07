Lesão cerebral causa depressão grave

Mais da metade dos pacientes com lesões cerebrais, como vítimas de acidentes automobilísticos e soldados feridos, sofre de depressão grave no ano seguinte ao traumatismo, demonstra estudo publicado no Journal of the American Medical Association (Jama). Na pesquisa, feita pela Faculdade de Medicina do Estado de Washington, em Seattle, 297 (53,1%) dos 559 pacientes analisados sofreram de depressão. A taxa é oito vezes superior à da população geral dos Estados Unidos. ´