Lesão de trabalhador volta a expor problemas na Foxconn e China

Zhang Tingzhen, 26, funcionário do grupo taiwanês Foxconn, teve quase metade de seu cérebro removido cirurgicamente depois de sobreviver a um choque elétrico em uma fábrica no sul da China um ano atrás. Ele continua no hospital sob estreita observação dos médicos, incapaz de falar ou caminhar devidamente.

Mas a Foxconn, que vem bancando as despesas hospitalares de Zhang, tem enviado mensagens via celular à família do acidentado, desde julho, exigindo que ele seja removido do hospital e ameaçando suspender o pagamento do tratamento - uma atitude que a empresa afirma ser justificável nos termos das leis trabalhistas chinesas.

A Foxconn confirmou o envio das mensagens, acrescentando que, sob as leis chinesas, o operário precisa se submeter a uma avaliação de incapacidade - processo que no caso de Zhang exigiria que ele deixasse o hospital de Shenzhen e fosse transportado a Huizhou, a 70 quilômetros de distância, o local de sua contratação pela Foxconn.

A empresa afirmou, em resposta a perguntas encaminhadas por e-mail, que estava disposta a devolver Zhang ao hospital em Shenzhen depois da avaliação, embora o pai do acidentado tenha declarado que ele não pode ser transferido e que os médicos acreditam que esteja em risco de hemorragia cerebral.

O caso voltou a despertar questões sobre o histórico trabalhista da Foxconn, um dos maiores e mais conhecidos empregadores no setor privado chinês, depois de uma série de suicídios nas fileiras de seu exército de um milhão de trabalhadores, que atraíram grande atenção, e de recentes episódios de agitação.

O caso enfureceu os ativistas dos direitos do trabalhador, segundo os quais a situação de Zhang expõe o sistema incompleto e ocasionalmente precário de assistência do Estado chinês aos trabalhadores que sofram lesões sérias em acidentes industriais - e eles apontam que existem muitos trabalhadores em situação ainda pior que a de Zhang

(Por Tan Ee Lyn)