Lesão na cabeça tira favorito da final do trenó O suíço Beat Hefti, favorito ao título no bobslead (esporte sobre trenó), está fora da competição por causa do acidente ocorrido na quarta-feira, logo no seu primeiro treino. Hefti, que lidera o ranking mundial, não conseguiu se recuperar da pancada na cabeça, e por isso, não foi liberado pela equipe para as finais.