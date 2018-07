Lesão tira chinês Liu dos 110 metros com barreiras de novo O atleta chinês Liu Xiang experimentou nesta terça-feira um déjà vu do pior tipo, quando a lesão no tendão de Aquiles que o deixou fora das classificatórias nos 110 metros com barreiras quatro anos atrás, em Pequim, acabou com suas esperanças nos Jogos Olímpicos de Londres na mesma etapa da competição.