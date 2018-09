Lésbicas fazem caminhada na Avenida Paulista

Sob o lema Ser lésbica é um direito, acontece na tarde desde sábado a 6ª Caminhada de Lésbicas e Bissexuais de São Paulo. A concentração começa às 14h30, na praça Oswaldo Cruz, e os manifestantes seguirão pela avenida Paulista até o Museu de Arte de São Paulo (Masp). No domingo, na mesma avenida, acontece a Parada Gay, que começa no Masp. Veja também: Parada inflaciona preços da balada gay SP distribuirá 1,5 milhão de preservativos na Parada Gay Conheça o trajeto da Parada Gay O objetivo da caminhada, afirmam os organizadores, é defender uma sociedade plural e livre de preconceitos, lutar por políticas inclusivas para mulheres lésbicas e bissexuais, pelo fim do machismo, do racismo, do sexismo e da lesbofobia.