Para mim, Ivan Lessa era um Paulo Francis muito engraçado. Ele tinha um texto prodigioso e frases memoráveis, dignas do Millôr Fernandes. Uma delas, que eu gosto muito, era que no Brasil, a cada 15 anos, todo mundo esquece o que aconteceu nos últimos 15 anos. Para tudo ele tinha um ponto de vista crítico e original. Ele era assim, meio Oscar Wilde.

Convivemos até que em 1978 ele foi embora para Londres, e desenvolveu uma relação conflituosa com o Brasil. Ele achava falta de caráter deixar a pátria, mas não conseguia viver aqui por muito tempo. Mas não se desligava de jeito nenhum. Ele ficou nostálgico. Lembrava daqueles anúncios antigos, de futebol dos anos 1950, guardava tudo. Me mandava imagens do Rio do passado, dos gols do Botafogo, coisa que tínhamos em comum.

Nos últimos tempos ele estava mais nostálgico, sabendo que não tinha muito mais de vida. Começou a me contar coisas da vida dele, brincando que eu ia fazer sua biografia. E essa semana fui ao barbeiro e li sua última crônica. Percebi que era uma despedida dele para os leitores. Como não recebia nenhum email dele havia uma semana, decidi escrever, mas fiquei sem resposta. Acho que ele, que ficava o tempo todo conectado, e chamava a internet de a net, como se fosse uma namorada, já estava se desconectando.