Leste da Síria tem confrontos na véspera de eleição parlamentar

Rebeldes com granadas atacaram tanques no Leste de Deir al-Zor, capital de província, em resposta a uma ofensiva do Exército contra cidades e vilas na região tribal na fronteira do Iraque que deixou dezenas de mortos e impediu a chegada de alimentos e medicamentos, afirmaram as fontes.

O Exército ainda tem taques e armas pesadas em cidades, o que vai contra o cessar-fogo monitorado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Os rebeldes continuam os ataques contra os comboios militares que cruzam o país, de acordo com testemunhas e fontes da oposição.

(Por Khaled Yacoub Oweis)