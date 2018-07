Letícia Sabatella é internada após arritmia cardíaca A atriz Letícia Sabatella está internada na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio, em razão de uma arritmia cardíaca. De acordo com a assessoria de imprensa da clínica, Letícia deu entrada na madrugada de hoje, assim que começou a passar mal. A atriz está internada em observação, mas passa bem. Não há previsão de alta. A atriz está em cartaz nos cinemas com o filme "Romance", dirigido por Guel Arraes e estrelado também pelo ator Wagner Moura. Sabatella está no elenco da nova novela da Rede Globo, "Caminho das Índias", da autora Glória Perez.