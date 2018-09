Letra manuscrita dos Beatles é leiloada por US$ 1,2 milhão

O manuscrito de John Lennon com a letra da música A Day in the Life, do lendário álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band,dos Beatles, foi vendido nesta sexta-feira a um colecionador americano por US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 2,1 milhões) em leilão realizado em Nova York.

A cifra ficou bem acima das estimativas para o valor da venda, que variavam de US$ 500 mil a US$ 700 mil, e chega perto do US$ 1,5 milhão obtido no leilão da letra de All You Need is Love, em 2005.

A folha de papel, vendida na casa de leilão Sotheby's, traz, junto com a letra da canção, correções feitas à mão por John Lennon.

A Day in the Life, de 1967, passou 27 semanas no topo da lista das mais ouvidas no Reino Unido.

Nos Estados Unidos, a canção foi a número um por 15 semanas. Também apareceu na 26ª colocação num ranking da revista Rolling Stone das 500 melhores músicas de todos os tampos.

No lançamento do álbum, a letra causou controvérsia porque, na visão de alguns, trazia apologia ao uso das drogas. Em meio à polêmica, a faixa chegou a ser cortada do disco em alguns países da Ásia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.