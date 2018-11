Letras na pupila esquerda de ''Mona Lisa'' seriam pistas para a sua identidade Pistas para a identidade da mulher retratada na Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, estariam na pupila esquerda da pintura, segundo um estudioso de arte italiano. Silvano Vinceti afirma que nos olhos do retrato estão pintadas, em preto sobre uma mistura de verde e marrom -invisível a olho nu, portanto - as iniciais do autor no direito e as iniciais "C.E." no esquerdo. Na parte de trás do quadro estão os números 149, que indicaria a década de 1490 como a data da obra. / EFE