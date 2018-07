Letreiros de ônibus serão padronizados no País

As normas elaboradas pela Associação Brasileira das Normas Técnicas (ABNT) irão facilitar a visualização e a legibilidade das informações por parte dos passageiros.

Além de letras maiores, os letreiros passarão a ter a mesma cor de fundo. Nos letreiros de tecido, as letras deverão apresentar a cor amarelo-limão (ou verde-limão) e os letreiros eletrônicos devem apresentar a cor amarelo âmbar ou branco sobre o fundo preto.

Segundo o consultor Eduardo Cazoto Belopede, que coordenou a elaboração da norma, os ônibus fabricados a partir de outubro de 2008 já passaram a atender as regras e, portanto, não precisarão ter os letreiros modificados.

De acordo com a SPTrans, 95% da frota de São Paulo - hoje com 15 mil ônibus - está dentro das normas da ABNT. O órgão informou que "os outros 5% serão readequados dentro do prazo previsto em lei".