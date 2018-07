Levantamento identifica regiões mais vulneráveis O Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (Liraa) começou a ser usado pelo Ministério da Saúde em 2004 como uma ferramenta para nortear as ações de prevenção. O objetivo é encontrar as regiões mais suscetíveis e concentrar nelas a atenção. Esse mapeamento é importante: em algumas cidades, há bairros com índices considerados adequados e outros, extremamente preocupantes.