Leverkusen e Werder Bremen começam mal a Copa da Alemanha

Nas outras partidas, contudo, os resultados foram os esperados, como a vitória do Paderborn, da segunda divisão, por 10 a 0 contra Rot-Weiss Ahle, da quinta divisão, com três gols do norte-americano Matthew Taylor, e o Nuremberg venceu por 5 a 1 o Arminia Bielefeld, da terceira divisão. Markus Feulner marcou três gols para o Nuremberg para dar a liderança da partida, depois de Tim Jerat aberto o placar para o Arminia.

Os times da primeira divisão Hamburg SV, que venceu por 2 a 1 o Oldenburg, e o Kaiserslautern, que venceu por 3 a 0 o BFC Dynamo, também passaram para a próxima fase, enquanto o campeão do Campeonato Alemão Borussia Dortmund vai enfrentar fora de casa o SV Sandhausen, da terceira divisão, ainda neste sábado.

A primeira rodada é perigosa para os times da Bundesliga já que o torneio é eliminatório e a tabela força as equipes a jogarem uma partida única fora de casa contra time de divisões mais baixas.

A copa é jogada antes do início do campeonato, o que aumenta as possibilidades dos principais times serem surpreendidos. O VfL Wolfsburg foi a primeira vítima ao perder para o RB Leipzig na sexta.

O Leverkusen, vice do Campeonato Alemão na última temporada, marcou dois em pouco tempo contra Dresden com Eren Derdikyok e Sidney Sam, além de aumentar com gol de Andre Schuerrle. O Dresden, promovido da terceira para a segunda divisão na temporada passada, marcou de cabeça dois gols em três minutos com Sebastian Schuppen e Robert Koch.

O Dresden, que venceu por oito vezes o antigo campeonato da Alemanha Oriental, mas acabou indo até a quarta divisão depois da reunificação alemã, empatou com outro gol de Koch. O placar final veio com Alexander Schnetzler que deu a vitória no final dos acréscimos.

O Bremen também assumiu a liderança com gol do atacante sueco Markus Rosenberg e desperdiçou a chance de aumentar quando Markus Marin perdeu pênalti. A virada aconteceu quanto, em três minutos, Christian Sauter e Marc Schnatterer marcaram para garantir a vitória ao Heidenheim por 2 a 1.