'Levo cada um no meu coração', diz papa em despedida

"Levo cada um de vocês no meu coração!", disse Francisco. "Dirijamos agora o nosso olhar à Mãe do Céu, a Virgem Maria. Nestes dias, Jesus lhes repetiu com insistência o convite para serem seus discípulos missionários; vocês escutaram a voz do Bom Pastor que lhes chamou pelo nome", acrescentou Francisco, na despedida.

A agenda do pontífice continuaria com um almoço com bispos latino-americanos e um encontro com voluntários da Jornada. No início da noite deste domingo, ele deve embarcar de volta a Roma.