Lewandowski condena cúpula do Rural por lavagem de dinheiro no mensalão O revisor da ação penal do chamado mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quarta-feira que houve crime de lavagem de dinheiro nos pagamentos e saques realizados por meio do Banco Rural e votou pela condenação de ex-integrantes da cúpula do banco, conforme acusação do Ministério Público Federal e acompanhando o relator, Joaquim Barbosa.