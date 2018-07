Lewandowski dá 4º voto pela reserva contínua em RR O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski deu o quarto voto favorável à demarcação contínua da Reserva Raposa Serra do Sol, localizada em Roraima. No julgamento, além de Lewandowski, já votaram favoravelmente à demarcação contínua os ministros Carlos Ayres Britto (relator), Carlos Alberto Menezes Direito e Cármen Lúcia. A sessão foi suspensa para o lanche dos ministros. Além de julgar a legalidade da demarcação da reserva, os ministros estão também avaliando condições sugeridas pelo ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Entre essas condições, está a que define que os índios não podem explorar recursos hídricos e naturais e potenciais energéticos, além de não poderem garimpar na área. Ao Estado de Roraima caberia a instalação de bases e postos militares, sem necessidade de consultas às comunidades indígenas e à Fundação Nacional do Índio (Funai). Os índios também não poderão cobrar pedágio dos não-índios que cruzam a reserva e utilizam as estradas que passam por dentro da Raposa Serra do Sol.