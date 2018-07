Lewis Hamilton faz a melhor volta nas duas sessões de treino

Mark Webber, da Red Bull, bateu e perdeu sua liderança na primeira volta, conseguindo apenas a quarta melhor volta na segunda sessão.

O britânico Hamiton venceu duas vezes no Hungaroring e demonstrou sua paixão pelo circuito antigo, localizado nos subúrbios de Budapeste, estabelecendo o ritmo em um dia nublado com a volta mais rápida na segunda sessão com 1 minuto e 21,018 segundos.

Ele superou o aniversariante de 30 anos Fernando Alonso, da Ferrari, no segundo treino do dia. A eliminatória de sábado e a corrida de domingo também devem ser disputas acirradas, depois do emocionante Grande Prêmio da Alemanha, em Nuerburgring, no final de semana passado.

O campeão mundial Sebastian Vettel, segundo mais rápido no primeiro treino, foi o quinto mais rápido na segunda sessão, enquanto a Red Bull brincava com seus carros para tentar descobrir por que McLaren e a Ferrari haviam se igualado a eles nas últimas duas corridas.

O australiano Webber, segundo no campeonato mas 77 pontos atrás do colega de equipe Vettel, perdeu o controle diante da pressão e atingiu as barreiras em frente aos espectadores.

Os infortúnios da Mercedes continuaram, e Michael Schumacher e Nico Rosberg não conseguiram ficar entre os seis melhores em nenhuma das sessões, enquanto Jensen Button, da McLaren, e Felipe Massa, da Ferrari, completaram o sexteto agora já obrigatório para eles.

Os pilotos reserva Bruno Senna, da Renault, e Nico Hulkenberg, da Force India, pilotaram os carros de Nick Heidfeld e Adrian Sutil para a sessão de abertura, e os dois ficaram na primeira metade da lista na corrida, antes de retornarem os carros a seus respectivos pilotos, que foram melhor na segunda sessão.