Lewis Hamilton sai na pole position em despedida da MacLaren

O líder do campeonato Sebastian Vettel da Red Bull se qualificou em quarto no sábado, com seu único rival na disputa pelo título, Fernando Alonso da Ferrari, alinhando em oitavo lugar.

Vettel, que busca seu terceiro título seguido, tem 13 pontos de vantagem para Alonso.

A pole foi a primeira da McLaren no Brasil desde Mika Hakkinen em 2000 e a 62ª dobradinha da equipe na primeira fila.

