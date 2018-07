LG Display antecipa forte queda em embarques de painéis no 1o tri

A preocupação de que a demanda por iPhone e iPad possa estar desacelerando foi causada por notícias quanto a cortes de produção da parte de alguns fornecedores de componentes asiáticos e exacerbada depois que a Apple anunciou vendas inferiores à esperadas para o iPhone, na quarta-feira.

A companhia sul-coreana informou que alguns de seus clientes estavam reduzindo pedidos e antecipou que os embarques de painéis LCD devem cair em cerca de 15 por cento no primeiro trimestre sobre o período anterior.

A companhia fornece cerca de 60 por cento das telas do iPad, de acordo com o grupo de pesquisa DisplaySearch.

"Alguns clientes estão ajustando seus estoques e isso afetará nossos embarques de painéis", afirmou o vice-presidente financeiro, James Jeong, a analistas. "Além da fraqueza geral da demanda causada pela desaceleração sazonal, prevemos que nossos embarques de painéis caiam em mais de 10 por cento e reduzam a receita do primeiro trimestre".

As vendas de painéis para tablets e smartphones, comprados principalmente pela Apple, responderam por 31 por cento do total de embarques de telas da LG Display no quarto trimestre. Jeong disse que essa proporção se reduzirá a 25 por cento no primeiro trimestre, mas ressaltou que ela retornará aos 30 por cento no ano como um todo.

A queda de lucro no primeiro trimestre virá, no entanto, depois de um quarto trimestre espetacular no qual a LG Display registrou lucro operacional de 587 bilhões de won (550 milhões de dólares), um terço acima do consenso do mercado e bem acima dos 155 bilhões de won apurados no quarto trimestre de 2011.

Uma fonte próxima à LG Display desconsiderou o risco de uma queda muito acentuada.

"As preocupações de mercado de que os pedidos (da Apple) caiam dramaticamente são um exagero", disse a fonte, em referência a uma projeção da CLSA de que os embarques de painéis para o iPad poderiam cair em 85 por cento, para 2 milhões de unidades no trimestre em curso.

"Como mostraram os resultados da Apple, a demanda pelo iPad é muito mais forte do que parecia diante das preocupações de muitos, e se refletirá nos resultados de primeiro trimestre dos fornecedores", acrescentou.

A Apple divulgou na véspera receita abaixo das expectativas pelo terceiro trimestre consecutivo, após as vendas do iPhone ficarem abaixo das previsões de Wall Street. A empresa embarcou 47,8 milhões de iPhones, enquanto a previsão do mercado era de cerca de 50 milhões, em média, para o quarto trimestre.

(Por Miyoung Kim)