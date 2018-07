LG Display divulga lucro trimestral mais fraco em 2 anos após

A fabricante sul-coreana gera mais de um terço de sua receita com telas de TV, mas os preços vêm caindo conforme as TVs de LCD têm se difundido. Para compensar a queda, a companhia tem produzido cada vez mais painéis para dispositivos móveis.

A LG Display, cujo cliente primário do setor de dispositivos móveis segundo analistas é a fabricante do iPhone, a Apple, disse nesta quarta-feira que o crescimento em telas para smartphones no primeiro trimestre reduziu o impacto da queda nas vendas de painéis de TV.

Para o trimestre de janeiro a março, a LG Display registrou uma queda de 38 por cento no lucro operacional para 94 bilhões de wons (91 milhões de dólares), o resultado mais fraco desde o prejuízo de 211 bilhões de wons no primeiro trimestre de 2012. A estimativa média de lucro entre 34 analistas consultados pela Thomson Reuters I/B/E/S era de 51 bilhões de wons.

O preço médio de venda de painel caiu para 628 dólares por metro quadrado ante 697 dólares no trimestre anterior, disse a LG Display em um comunicado. A receita caiu 18 por cento para 5,6 trilhões de wons.

"O mercado deve mostrar mais estabilidade rumo à segunda metade do ano, com uma estabilização nos preços de painéis e um aumento de preço em alguns produtos dependendo da situação de oferta e demanda", disse o vice-presidente financeiro Don Kim no comunicado.

(Por Se Young Lee)