LG Electronics lança smartphone G3 reformulado

A LG espera que o novo celular G3, que agora tem um filme metálico na capa traseira de plástico para oferecer um visual metálico, vai tirar seu negócio de dispositivos móveis do vermelho e irá fornecer um ímpeto de lucro significativo no próximo trimestre.

O novo dispositivo tem uma tela de 5,5 polegadas com quase o dobro da resolução de seu predecessor, o G2, com 538 pixels por polegada (ppi, na sigla em inglês). A resolução também é melhor que a tela de 431 ppi do Galaxy S5 da Samsung. O novo celular da LG também conta com um foco a laser para a câmera.

O preço de lançamento do G3, de 899.800 wons (880 dólares), é cerca de 6 por cento mais barato que o G2 na Coreia do Sul, ressaltando a concorrência que se acirra tanto em preço quanto em recursos entre as fabricantes de smartphone enquanto o crescimento do mercado desacelera.

"Falando de maneira ampla, as condições de negócio devem ser melhores no segundo trimestre do que no primeiro", disse Park Jong-seok, presidente-executivo do negócio de dispositivos móveis da LG, para repórteres, citando o lançamento mundial do G3 como um fator importante.

Embora a LG não tenha divulgado números de vendas para o G2, representantes da indústria estimam que mais de 5 milhões de unidades foram vendidas desde seu lançamento em agosto de 2013.

