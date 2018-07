LG inicia produção de tela que poderá ser do novo iPhone

O cronograma de produção do componente permanece em linha com os planos de lançamento de produtos de clientes, disse o presidente-executivo da LG.

"Nós apenas começamos a produção em massa e não esperamos nenhuma interrupção no fornecimento", disse o presidente-executivo da LG Display, Han Sang-beom.

A Apple planeja um grande lançamento de produtos em 12 de setembro, o que tem aumentado a especulação de que a companhia de tecnologia mais valiosa do mundo anunciará a próxima versão redesenhada do iPhone. A empresa está equipando o novo aparelho com uma tela maior, após a Samsung revelar seu novo smartphone Galaxy com uma tela de 4.8 polegadas.

Fontes disseram à Reuters que a tela do novo iPhone terá 4 polegadas de canto a canto, 30 por cento maior que a do modelo atual. A nova tela do aparelho será mais fina que versões anteriores graças ao uso de tecnologia que é capaz de embutir sensores de toque do usuário na própria tela de cristal líquido, eliminando a camada sensível a toques que equipa os iPhones atuais.

A japonesa Sharp também disse no começo do mês que começaria a fornecer telas para o novo produto da Apple.