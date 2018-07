LHC fecha o cerco sobre o elusivo bóson de Higgs

O bóson de Higgs é uma peça essencial do chamado modelo padrão, a teoria que descreve o funcionamento das partículas elementares que compõem toda a matéria visível do universo - o seu corpo, as suas roupas, o ar que você respira, a água que você bebe, a Terra, o Sol, a Via-Láctea. Ela é a partícula que daria massa a todas as outras partículas. Sua existência é prevista pelo modelo e consistente com os testes do modelo realizados até agora, só que ela mesma nunca foi observada diretamente.

"É a única coisa que falta para fechar a teoria", diz Rogério Rosenfeld, pesquisador do Instituto de Física Teórica da Unesp e vice-diretor do ICTP-SAIFR.

Os dados submetidos para publicação excluem a existência do bóson de Higgs em faixas de energia abaixo de 115 ou acima de 131 giga elétrons-volts (GeV). Se ele existe como previsto no modelo padrão, portanto, terá de aparecer nos próximos testes de colisão, entre 116 e 131 GeV.

Maior máquina já criada pelo homem - um anel de 27 km no qual prótons são acelerados quase à velocidade da luz -, o LHC foi construído, ao custo de US$ 8 bilhões, justamente para testar e complementar as previsões da física teórica sobre a estrutura da matéria. A maioria dos físicos aceita que, se o bóson de Higgs não for detectado ali, é porque ele de fato não existe como previsto no modelo padrão. E o modelo terá de ser revisto.

De um jeito ou de outro, será um resultado histórico para a física, teórica e experimental. H.E.