Libanês levava mala de roupas engomadas com cocaína A Polícia Federal em Sorocaba prendeu nesta sexta-feira, 25, um libanês que levava uma mala com 31 peças de roupas engomadas com cocaína. O estrangeiro, residente em Foz do Iguaçu (PR), foi detido durante inspeção de rotina da Polícia Rodoviária Federal no km 74 da rodovia Castelo Branco, em Itu. Ele estava num ônibus que fazia a linha de Assunção, no Paraguai, para São Paulo.