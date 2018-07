Liberação de bebida em estádios da Copa será discutida O ministro do Esporte, Orlando Silva, disse hoje que vai procurar o Ministério Público (MP) para discutir a liberação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante a Copa do Mundo de 2014. Ele reconheceu que a questão é um pedido da Fifa ao governo federal e que existe a possibilidade de que a proibição, prevista no Estatuto do Torcedor, pode ser suspensa durante a realização do evento no Brasil.