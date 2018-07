Liberação de carga em aeroportos brasileiros leva 175 horas, diz Firjan A burocracia aeroportuária no Brasil é mais um fator que afeta a competitividade do país, segundo um estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), que aponta que o tempo de liberação de uma carga no país é quase 55 vezes maior que nos terminais de Xangai e Singapura.