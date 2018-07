Liberada autoestrada após deslizamento de rocha no Rio A Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá foi liberada nesta manhã, por volta das 7h30, após a implosão de uma rocha de cerca de 600 toneladas que deslizou na via, na zona norte do Rio de Janeiro. O deslizamento da pedra aconteceu na madrugada de ontem em frente ao Morro da Árvore Seca, durante o temporal que atingiu a cidade na noite de segunda-feira. Ninguém se feriu.