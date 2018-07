Liberada Avenida M'boi Mirim na zona sul de SP Depois de quase cinco horas ocupada, a Avenida M''boi Mirim, na zona sul da capital paulista, foi liberada para o tráfego de veículos no início da tarde desta quarta-feira, 19. A via estava ocupada por moradores da região que protestaram por melhorias no transporte público. O ato foi pacífico.