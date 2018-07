Liberada pista expressa da Rodovia Presidente Dutra A pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, foi liberada às 8h desta sexta-feira. A via permaneceu bloqueada por cerca de duas horas na altura do quilômetro 222, em Guarulhos, na Grande São Paulo, em razão de um engavetamento entre três ônibus.