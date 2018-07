Liberada pista sentido Rio da Via Dutra em Guararema-SP Foi liberada às 8h56 a pista sentido Rio de Janeiro da Rodovia Presidente Dutra, no km 177, em Guararema, no Vale do Paraíba. A pista sentido São Paulo permanece bloqueada, em razão da queda da passarela existente no trecho. O pilar da passagem foi atingido por uma carreta ontem. O motorista do veículo e uma pessoa que o acompanhava se feriram levemente. A NovaDutra informou que não há previsão de quando a pista sentido da capital paulista será desinterditada. Para atravessar o trecho, os motoristas utilizam um desvio organizado no pátio de estacionamento do restaurante Galeto de Ouro. Às 9h30, não havia lentidão na estrada. (Elvis Pereira/09h33)