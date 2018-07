Liberada pré-qualificação para obras do Rodoanel Norte

As empresas questionaram a obrigatoriedade da demonstração da contabilidade para participar da concorrência, alegando que a regra não está prevista na lei brasileira das licitações, a Lei 8.666. No edital, a Dersa optou por seguir as regras do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), instituição que vai financiar R$ 2 bilhões dos R$ 6,51 bilhões previstos para a obra.

O BID exige que cada empresa comprove capacidade técnica e econômica para disputar os lotes, enquanto a lei brasileira permite que as empresas se unam em um consórcio e somem a capacidade de cada uma para disputar a concorrência. Por unanimidade, o TCE entendeu que a Lei 8.666 permite a flexibilização das regras do processo e liberou a licitação.

O Tribunal de Contas da União (TCU) deve julgar hoje a ação das construtoras Equipav, Toniolo e Costran, que questionam a licitação pelos mesmos motivos. O TCU suspendeu a licitação no dia 13 de dezembro.

De acordo com a Dersa, o trecho norte do Rodoanel terá 43,86 quilômetros de extensão. Além de recursos do BID, a obra contará com R$ 1,72 bilhão do governo federal e R$ 2,79 bilhões do governo de São Paulo. O trecho norte do Rodoanel foi dividido em seis lotes e deverá ser concluído em novembro de 2014.