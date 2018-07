Liberada via no interior de MG após acidente com mortes Após cerca de três horas de interdição total, está liberada a BR-381, na região do município de João Monlevante, interior de Minas Gerais. A rodovia estava totalmente bloqueada desde às 6h50 desta quinta-feira, em função de um acidente envolvendo uma carreta, uma van, um Ford Escort e uma motocicleta, segundo a Polícia Rodoviária Federal.