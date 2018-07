Liberadas vias de acesso ao complexo de Suape As vias de acesso ao complexo industrial e portuário de Suape, no município metropolitano de Ipojuca, foram liberadas no final da manhã desta quinta-feira. Trabalhadores ligados a três centrais sindicais - CUT, UGT e Força Sindical - impediram a entrada de veículos e ônibus que transportavam funcionários de empresas da área desde as 4h30.