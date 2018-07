Liberado desvio na BR-376 em Tijucas do Sul-PR A Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberou hoje no início da tarde o desvio na BR-376, em Tijucas do Sul, no Paraná. Policiais estão orientando os motoristas que seguem em direção à Santa Catarina, na entrada do desvio no quilômetro 657. Um deslizamento de terra bloqueou a estrada na altura do quilômetro 663, sentido sul, na manhã de hoje. O trânsito nos sete quilômetros do desvio é feito em mão dupla, pela pista sentido Santa Catarina-Curitiba. Equipes da PRF alertam para incidência de neblina e para o tráfego lento, devido a grande quantidade de veículos. No quilômetro 664, logo após a interdição causada pela barreira, os motoristas voltam à pista dupla. A estrada deverá ser liberada totalmente amanhã. A área só estará livre para tráfego após uma avaliação técnica da estabilidade da encosta e condições do pavimento.