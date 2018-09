Liberado saque do FGTS por afetados pela chuva em SC Decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União de hoje autoriza o saque da conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pelas pessoas que foram atingidas pelas chuvas no Estado de Santa Catarina. Segundo o decreto, os titulares de contas do FGTS que residem em municípios daquele Estado incluído no decreto estadual ou municipal que declarou estado de calamidade pública poderão efetuar o saque, sem respeitar o intervalo de 12 meses entre uma movimentação e outra da conta.