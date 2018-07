Liberado trecho da Anchieta após acidente em SP

O trecho compreendido entre o km 40 e o km 55 da rodovia ficou totalmente bloqueado durante a limpeza do produto químico. O acidente aconteceu na altura do km 41 e ninguém ficou ferido com a colisão, informa a concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias.

A pista norte da Anchieta teve tráfego invertido para atender a demanda de veículos que já saiam da capital no sentido baixada santista. Mesmo com a liberação, a via segue operando no sentido Santos porque a Ecovias já iniciou a Operação Descida. A operação monitora o tráfego de veículos que saem de São Paulo para o feriado da Independência do Brasil, comemorado na sexta-feira (7).