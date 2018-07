Liberado trecho da CPTM junto à favela do Moinho Foi liberada às 6h a circulação das composições da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) no trecho entre as estações Barra Funda e Luz, na linha 7 (Rubi), e entre as estações Barra Funda e Júlio Prestes, na linha 8 (Diamante).