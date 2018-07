Liberado viaduto perto de favela incendiada em SP O viaduto General Milton Tavares de Souza foi totalmente liberado às 9h50 de hoje, cerca de 11 horas depois do incêndio ocorrido na Favela do Pé Sujo, na Penha, zona leste de São Paulo. O fogo teve início no final da noite de ontem e as causas ainda serão investigadas. Técnicos realizaram uma vistoria e verificaram que as chamas não danificaram a estrutura da construção. De manhã, o trânsito ficou lento nas proximidades do local.