Liberados R$ 22,8 mi para obras contra chuvas na Bahia

A maior parte da verba, R$ 20 milhões, deve ser destinada a obras de contenção em 21 encostas. O restante será aplicado em 121 pequenos projetos de prevenção a enchentes e deslizamentos.

O investimento foi anunciado pelo ministro Mário Negromonte, companheiro de partido de João Henrique, na abertura do 3º Seminário Nacional de Prevenção de Desastres Naturais em Áreas Urbanas.

De acordo com o ministro, também será iniciada, na cidade, a construção de 20 mil residências do Programa Minha Casa, Minha Vida. Um dos objetivos do programa é beneficiar populações que habitam áreas de risco em Salvador.