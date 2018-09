Liberados R$ 23 mi para cidades em emergência no AM O governo federal autorizou a liberação de R$ 23 milhões para ajudar as cerca de 60 mil famílias dos 38 municípios em estado de emergência por conta da estiagem no Amazonas. Segundo a portaria do Ministério da Integração Nacional publicada hoje no Diário Oficial da União, o valor deve ser liberado em até 180 dias - quando o período da estiagem já estiver no fim.